У Слов’янську в комунальному закладі «Центр культури і довкілля» відбувся традиційний п’ятий фестиваль шпаківень «Шпак-House», приурочений до Міжнародного дня птахів. У цікавому й корисному заході взяли участь учні з восьми міських шкіл, які попередньо власноруч виготовляли шпаківні. Діти дуже креативно підійшли до справи, а тому своєрідний парад дерев’яних палаців закономірно став однією з цікавинок фестивалю. А ще учасники спільними зусиллями підготували пізнавальне театралізоване дійство, під час якого презентували різноманітні апартаменти для птахів. Вони читали вірші та співали пісні про них.
Переможців навіть не визначали, оскільки ними стали всі. І місцеві школярі, які отримали почесні дипломи за участь у святі й призи від представників регіонального ландшафтного парку «Краматорський», Сіверсько-Донецького басейнового управління та громадської організації «Відродження». І, звичайно ж, птахи, оскільки стали новоселами цілого мікрорайону різноманітних хатинок.