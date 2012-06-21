У Слов’янську в комунальному закладі «Центр культури і довкілля» відбувся традиційний п’ятий фестиваль шпаківень «Шпак-House», приурочений до Міжнародного дня птахів. У цікавому й корисному заході взяли участь учні з восьми міських шкіл, які попередньо власноруч виготовляли шпаківні. Діти дуже креативно підійшли до справи, а тому своєрідний парад дерев’яних палаців закономірно став однією з цікавинок фестивалю. А ще учасники спільними зусиллями підготували пізнавальне театралізоване дійство, під час якого презентували різноманітні апартаменти для птахів. Вони читали вірші та співали пісні про них.

У школярів Cлов’янська шпаківні вийшли дуже креативними. Фото з сайту slavdelo.dn.ua

Переможців навіть не визначали, оскільки ними стали всі. І місцеві школярі, які отримали почесні дипломи за участь у святі й призи від представників регіонального ландшафтного парку «Краматорський», Сіверсько-Донецького басейнового управління та громадської організації «Відродження». І, звичайно ж, птахи, оскільки стали новоселами цілого мікрорайону різноманітних хатинок.