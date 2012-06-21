Роман КИРЕЙ.
«Урядовий кур’єр»
Нині рівень підготовки до наступного опалювального сезону на Черкащині, за словами голови облдержадміністрації Юрія Ткаченка, становить 60%, що відповідає середньому показнику по Україні. Однак середньообласний показник мало про що свідчить, адже зимувати будуть усі і кожний зокрема.
Найбільші ризики уже традиційно переживає місто Сміла, зауважив на нараді в облдержадміністрації її голова. Тут просто зривають підготовку до опалювального сезону.
Незважаючи на численні рекомендації міській владі, там і досі не вирішене питання погашення заборгованості за спожитий природний газ, що унеможливлює одержання відповідних номінацій, заборгованість за спожиту електроенергію у КП «ВодГео» призводить до періодичного відімкнення водопостачання. У Смілі вкрай низькі темпи ремонту доріг. Область свої обіцянки виконує: коштом Дорожнього фонду у місті ремонтують три вулиці. Але міська рада, яка брала на себе зобов’язання відремонтувати дорогу в бік Кам’янки, з обіцяним не справляється.
Обласна влада не може щороку в ручному режимі регулювати ситуацію в Смілі й розпочинати там опалювальний сезон. Про свою відповідальність перед громадою мусить пам’ятати місцева влада.
Обласна державна адміністрація доручила головам райдержадміністрацій активізувати підготовку до осінньо-зимового періоду, а також рекомендувала міським головам і головам ОТГ приділити цьому питанню посилену увагу.