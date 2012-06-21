У сьогоднішньому номері газети«Урядовий кур’єр» № 115 (5984) опубліковано три постанови НКРЕКП:
постанова від 4 квітня 2017 року № 467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів».
Вона набирає чинності через два місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр», крім підпункту 3 пункту 4.1 глави 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів, який набирає чинності через 3 місяці з дня набрання чинності показників якості надання послуг з захоронення побутових відходів, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
постанова від 4 квітня 2017 року № 472 «Про затвердження Порядку комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)».
Ця постанова набирає чинності 23 червня 2017 року;
постанова від 11 травня 2017 року № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
Ця постанова набирає чинності 23 червня 2017 року.