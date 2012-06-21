Військова прокуратура викрила на 1,5 тис доларів США хабара інспектора прикордонної служби Мукачівського прикордонного загону Держприкордонслужби України.
Військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону за матеріалами та спільно з співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Закарпатській області та внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди інспектором прикордонної служби відділу «Солотвино» Мукачівського прикордонного загону ДПС України.
Грошові кошти у розмірі 1 500 доларів США призначалися за сприяння у безперешкодному переміщенні, а саме без поглибленого огляду транспортного засобу, продовольчих товарів через державний кордон на територію України.
Крім того, за результатами проведення обшуків на території ВПС та митного поста «Солотвино» виявлено та вилучено «чорну касу» зміни у сумі 900 Євро, 210 доларів США, талони на понад 2 тисячі літрів пального та більше ніж 16 тисяч гривень.
Вказану особу затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішуються питання про повідомлення старшині про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.
Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України