Американська версія пошуковика Google пропонуватиме пройти «тест на депресію» тим користувачам, які вводять в рядку пошуку слово «депресія».
Це спільний проект Google і американського Національного альянсу психічних захворювань. Він спрямований на те, щоб допомогти користувачам, які перебувають в стані депресії, якомога раніше запідозрити у себе цей психічний розлад і звернутися до лікаря.
Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
Така психологічна допомога буде доступна тільки в США.
«Тест на депресію» розрахований на те, що люди, у яких дійсно спостерігається цей розлад, відповівши на низку питань, не будуть відтягувати з відвідинами лікаря.