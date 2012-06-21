Американські вчені з Інституту Ван Андел (Мічиган) представили експериментальну методику аналізу крові, за допомогою якої можна визначити, чи виліковний рак підшлункової залози. Як наголошується на сайті інституту, використання нового аналізу дозволить позбавити пацієнтів від від складного лікування, що маж масу побічних ефектів.



Рак підшлункової залози може піддаватися лікуванню, а може бути несприйнятливим до існуючої терапії, і за допомогою нового аналізу від американських учених тепер можна легко відрізняти один від іншого. Застосування аналізу дозволить лікарям зосередитися на пацієнтах, яких ще можна врятувати.



«Злоякісні пухлини підшлункової залози відносяться до онкологічних хвороб, які є найскладнішими в лікуванні. По-перше, рак підшлункової може ухилятися від діагностування і виявлятися тільки на пізніх стадіях, а по-друге, існують підтипи, які не реагують на існуючі препарати для хіміотерапії», – відзначають розробники нового аналізу.



Нині лікарі призначають складне лікування з безліччю побічних ефектів всім пацієнтам з виявленим раком підшлункової залози, але для частини пацієнтів лікування виявляється марним. Тепер, коли з'явився спеціальний тест для визначення ефективності лікування, медики зможуть заздалегідь виявляти пацієнтів, яким не допоможе хіміотерапія.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»