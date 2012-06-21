Головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов з лабораторії Уханьського інституту вірусології (WIV).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

"Тепер ми вважаємо, що настав час повністю відмовитися від того, що джерелом вірусу став ринок морепродуктів... Ми також вважаємо, що переважна кількість доказів доводить, що вірус "просочився" з WIV, і що це сталося десь до 12 вересня 2019 року", - йдеться у доповіді, яка стала результатом розслідування, проведеного республіканцями-законодавцями.

Як пише агентство, у документі наводяться "достатні докази" того, що вчені лабораторії китайського інституту за сприяння американських експертів і державних фондів Китаю і США працювали над модифікацією коронавірусів, і ці роботи могли бути секретними.

Китай зі свого боку заперечує витік генетично модифікованого коронавірусу з лабораторії в Ухані.

Як повідомляв Укрінформ, у травні президент США Джо Байден попросив співробітників американської розвідки подвоїти зусилля з розслідування походження пандемії COVID-19, зокрема версії про можливу причетність до цього китайської лабораторії.

Зокрема, Байден сказав, що американська розвідка подала йому доповідь, відповідно до якої думки про походження пандемії розділилися. Дві спецслужби вважають, що джерелом є тварини, а одна схиляється до лабораторного походження, "кожна з низьким або помірним ступенем певності", - сказав Байден.

Всесвітня організація охорони здоров'я також провела розслідування причин пандемії і у своєму звіті дійшла висновку, що ризик нещасного випадку був "надзвичайно низьким". У звіті йдеться, що "не було повідомлень про респіраторні захворювання, сумісні з COVID-19, протягом тижнів/місяців до грудня 2019 року, а також не було серологічних свідчень інфекції у робочих у результаті серологічного скринінгу на SARS-CoV-2".