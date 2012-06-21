Американські фахівці провели презентацію концепту швидкісного гелікоптера нового покоління Defiant-X. В основу машини ліг Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant, перший політ якого також відбувся нещодавно – в 2019 році.

Розробкою новинки займалися дві компанії: Sikorsky і Boeing, повідомляє Breaking Defense. При цьому представлена новинка, згідно з планами, повинна буде замінити в майбутньому знаменитий багатоцільовий вертоліт Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Серед відмінностей Defiant-X від свого предка можна відзначити шасі з носовим колесом і загострену передню частину фюзеляжу.

Defiant-X підсилив шасі, отримавши носове колесо, якого не було в SB> 1 Defiant. (SB> 1 мав два великі колеса спереду і маленьке колесо на хвості). Як зазначають у компанії, це покращить стабільність у несприятливих прифронтових зонах посадки.

Defiant-X позбавили випускного отвору, який SB> 1 мав нижче свого двигуна. Це допомагає «зменшити термічний підпис», – йдеться у заяві компаній. Іншими словами, нова конструкція розливає тепло двигуна по-іншому і є менш помітною для радарів, роблячи гелікоптер захищеним від ворожих інфрачервоних датчиків і важчим для попадання в ціль.

У компанії повідомили, що поки не вирішили, який саме двигун встановити на Defiant-X. Їм доведеться знайти найкращий баланс вихідної потужності, простоти в обслуговуванні та економії пального.

Нарешті, Defiant-X має більш виражений кутовий носовий конус і яскраво виражений хребет на задній половині фюзеляжу. Такі зміни «лінії прес-форми» покращують «аеродинамічну керованість літака», зазначають у компанії. Однак, немає жодного слова про те, чи покращує новинка свої швидкісні якості, що є пріоритетом для армії. Адже, SB> 1 суттєво відставав за швидкістю від свого конкурента, Bell V-280 Valor .

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»