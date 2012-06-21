Співпраця між міністерствами оборони України та США — взаємовигідна та ефективна, зокрема у сфері підготовки українських військовослужбовців на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Яворові. Про це під час зустрічі з делегацією США на чолі з тимчасово виконуючою обов’язки заступника помічника міністра оборони США з політики міжнародної безпеки Лаурою Купер заявив міністр оборони Степан Полторак. «Інструктори із США демонструють високий рівень професіоналізму», — наголосив глава оборонного відомства, додавши, що наразі українська й американська сторони працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази полігону. Степан Полторак також повідомив, що у планах Міноборони — відкриття навчального корпусу відділу імітаційного моделювання Міжнародного центру миротворчості та безпеки, обладнання для якого готові надати американці, повідомляє прес-служба відомства.
Міністр також розповів членам делегації США про поточну ситуацію на сході України.У свою чергу, Лаура Купер наголосила на необхідності продовжувати реформи в Міноборони і водночас зауважила, що в США розуміють, наскільки складно проводити реформи державних структур в той час, коли у країні тривають бойові дії і гинуть люди. «Але варто пам’ятати, що зробити або відремонтувати зброю, військове устаткування можливо, але найголовніше — це люди, їхні життя, здоров’я та безпека», — сказала чиновниця. Вона порадила українській стороні «робити інвестиції в людей, у реформування сержантського корпусу, навчання, удосконалення медичного та логістичного забезпечення відомства».
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»