Якщо раніше роботи виконували тільки на грубі операції, скажімо, щось підняти і перенести, то зараз вони стають все більш винахідливими. Наприклад, пристрій, розроблений інженерами Ратгерського університету (США), може брати кров на аналізи і вводити в судини катетери для доставки рідин і ліків.
У майстерності робот уже перевершив медсестер, які, згідно з медичною статистикою, роблять збої приблизно у 20 % процедур. Особливо важко брати кров, якщо у пацієнта маленькі, заховані або закупорені кровоносні судини, які часто зустрічаються у дітей, літніх людей, хронічно хворих і травмованих пацієнтів. У цих випадках збої при першій спробі досягають 50 %. Нерідко потрібно як мінімум п'ять, абобільше, болісних, спроб.
У таких випадках робот-медсестра є поза конкуренцією. Він може безпомилково проколоти голкою вену, під’єднати катетери у крихітні кровоносні судини. І робить це автономно, без нагляду людини. Такої ювелірнох майстерності робот досягається за рахунок арсеналу найсучаснішої техніки: це інфрачервона і ультразвукова томографії, які шукають кровоносні судини в м’язових тканинах, а також штучний інтелект, який розрізняє типи судин і оцінює, наскільки глибоко вони знаходяться. Після чого дає команду на процедуру.
Автори розробки зазначають, що їх пристрій можна використовувати не тільки для людей, а й для гризунів. Його можна застосувати для тестування ліків на лабораторних тварин у фармацевтичній та біотехнологічної промисловості. Опис розробки опубліковано в журналі Nature Machine Intelligence.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»