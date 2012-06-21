Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Компанія General Atomics, яка спеціалізується на розробці таких пристроїв, оголосила про запуск ударних безпілотників MQ-9A Reaper. На борту цього апарата будуть кріпитися малі реактивні безпілотники Sparrowhawk.

Компанія опублікувала відео, що показує, як буде відбуватися кріплення малого безпілотника на більший. Під час польоту MQ-9A випускатиме спеціалізований тонкий трос з помаранчевою сферою на кінці, яка кріпиться між закрилками малого безпілотника Sparrowhawk.

Відомі і його характеристики: маса – 27 кг, довжина – 3,3 метра, а розмах крила складе 4,3 метра. Також наголошується, що Sparrowhawk має V-образне хвостове оперення і поворотне крило.

Сімейство таких апаратів розробляється з метою, щоб скоротити час запуску і повернення тактичних БПЛА.