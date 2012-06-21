ПриватБанк обрано переможцем відкритого конкурсу на розміщення банкоматів у холах станцій столичного метрополітену, який проводила КМДА. Про це повідомляє прес-служба банку з посиланням на керівника напрямку «Платежі та перекази»ПриватБанку Олексія Путятіна.
«Крім банкоматів ПриватБанку, найближчим часом на станціях метро будуть установлені і термінали самообслуговування, за допомогою яких кияни зможуть проводити комунальні та інші платежі, здійснювати перекази, купувати квитки на транспорт і отримувати інші банківські послуги», —зазначив він.
За інформацією ПриватБанку, в холах усіх станцій Київського метрополітену буде встановлено понад 100 банкоматів та терміналів самообслуговування ПриватБанку.
Мережа банківського обслуговування в метрополітені буде доступна власникам банківських карток усіх українських банків, а також усім власникам соціальних карток киянина.