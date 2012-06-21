До кінця осені в Києві представлять проект комплексної реновації всієї території Гідропарку з парком розваг рівня Діснейленду.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт з реконструкції.
«Гідропарк – одне з улюблених місць відпочинку киян та гостей столиці, але, на жаль, останніми роками ця територія перетворювалася в місце, де розпивають спиртні напої, де голосно звучить музика, і куди батьки бояться відпускати дітей самих. Територія Гідропарку вже понад 20 років не оновлювалася, і ми плануємо повернути цій унікальній території славу однієї з найкращих зон відпочинку столиці. Ці роботи ми вже почали», – зазначив Кличко.
Він додав, що роботи з реконструкції Гідропарку в цьому році виділили 11 мільйонів гривень.
«Зокрема, тут відремонтували центральну алею і частина прилеглого до неї парку. Особливий метод укладання плитки також дозволив надзвичайно швидко покласти майже 2000 квадратних метрів доріжок. Також ми встановили нове освітлення, висадили дерева та кущі, облаштували нові клумби. Також встановили нову систему поливу», – зазначив мер столиці.
За словами Віталія Кличка, у міста багато планів по реновації території Гідропарку.
«Привести в порядок понад 140 гектарів території Гідропарку відразу ми не зможемо. Тому протягом наступних декількох років ми будемо працювати над реновацією Гідропарку. І вже до кінця цього осені ми збираємося презентувати проект його повного оновлення, а також розрахунок необхідної суми коштів на ці роботи», – розповів мер.
Він додав, що влада міста веде переговори з міжнародними компаніями щодо інвестицій у будівництво на території Гідропарку парку розваг схожого на Діснейленд.
«Ми ведемо переговори з компаніями з Кореї, Австрії, Німеччини, США, щоб перетворити київський Гідропарк на рекреаційну зону з парком розваг рівня Діснейленду. І зацікавленість у інвесторів є», – сказав Віталій Кличко.