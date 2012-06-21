Станція київського метрополітену «Кловська» відтепер працюватиме в автоматизованому режимі без кас та жетонів.
Про це журналістам сьогодні повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає «РБК-Україна».
Повідомляється, що всі види оплати проїзду пасажири зможуть здійснювати в одному виді автоматів, за допомогою якого можна придбати QR-квиток або поповнити проїзний готівкою чи банківською карткою.
«Це важливий проект для міста і значний крок до повного впровадження електронного квитка у громадському транспорті столиці», – заявив Поворозник.
За його словами, після завершення пілотного періоду автоматизовані системи оплати проїзду запрацюють на всіх станціях метрополітену.
Наступними smart-станціями мають стати «Університет», «Дружби народів», «Либідська» і «Політехнічний інститут». Наразі фахівці також працюють над проектом онлайн поповнень проїздних квитків та мобільним додатком метро.