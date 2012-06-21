Ринок оренди житла в Україні з вересня виходить на пік активності. За розрахунками ріелторів, в цей період ціни на знімні квартири зростають на 10-15%.
Наталя платить 8,5 тисячі гривень на місяць плюс вартість послуг ЖКГ за квартиру в Києві. Ця квартира однокімнатна, але затишна, в хорошому стані і з панорамними вікнам: з вікна видно Києво-Печерську Лавру.
Але старі квартири зі зламаними меблями все ще становлять третину ринку оренди. І навіть на таке житло ціна в Києві тримається не нижче п’яти тисяч гривень.
Як розповідають переселенці з Донбасу, жити в таких квартирах – це випробування. «Шпалери дуже старі, подерті, лінолеум з дірками. Стіни в туалеті і ванній просто пофарбовані, а труби хитаються і течуть. При цьому люди попросили досить пристойну ціну», – нарікає переселенка Наталя.
Навіть за 4,5 тисячі на місяць пропонують житло, яке шокує. Сантехніка в таких квартирах стара та іржава. Пральної машинки, кондиціонера й інтернету немає поготів. Все це пропонують за додаткові гроші. Навіть податок, який повинен платити орендодавець намагаються перекласти на плечі клієнта.
Ріелтори нагадують, що в серпні-вересні ринок знімного житла перебуває на піку. «Це обумовлено тим, що їдуть сезонні робітники, їдуть студенти. Якраз ажіотаж і пік заселення студентів», – пояснює ріелтор Сергій Курганов.
Він додає, що вартість оренди то зростає, то падає кілька разів на рік. Кінця ажіотажу слід чекати в жовтні, а черговий стрибок цін буде перед новорічними святами, відзначає Курганов.