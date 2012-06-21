Сьогодні вдень у Києві очікується мокрий сніг і дощ, пориви вітру до 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні, 21 лютого, в Києві буде хмарно з проясненнями, вдень мокрий сніг і дощ, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, проте подекуди вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура — 2-4° тепла.
Нагадаємо, сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода.
Так, 21 лютого в Україні: хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в північних та центральних областях помірний мокрий сніг та дощ, на Закарпатті та в Карпатах сильні опади, на решті території місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
У східній частині країни місцями очікується туман.
На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.
Вітер буде південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вдень становитиме 0-5° тепла, на крайньому заході країни та півдні Одещини — до 8° тепла.