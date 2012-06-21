Цього року ялинки в столиці продаватимуть у всіх районах Києва на 144 майданчиках, які облаштовані на територіях ринків, торгівельних центрів та сільськогосподарських ярмарків. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у департаменті промисловості та розвитку підприємства Київської міської державної адміністрації.
«Торгівля натуральними хвойними деревами буде здійснюватись через спеціалізовані майданчики, які розташовані на територіях ринків, торгівельних центрів, а також під час проведення щотижневих сільськогосподарських ярмарків. Крім того, відповідно до адресного переліку сезонних ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев, новорічних прикрас у місті Києві з 15.12.16 по 21.12 16, на 144 спеціалізованих майданчиках, у всіх десяти районах м. Києва передбачена реалізація натуральних хвойних дерев», — йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні зазначено, що всі натуральні ялинки чиповані, що захистить споживачів від придбання незаконно зрубаних дерев. На чипі міститься інформація про походження хвойного дерева та його реалізатора, екологічний паспорт, сертифікат лісництва та товарно-транспортну накладну для їх перевезення.
Також продаж ялинок здійснюється держлісгоспами. Так, лісогосподарськими підприємствами Київського ОУЛМГ проводиться торгівля деревами у спеціально облаштованих пунктах реалізації. Такі пункти є у в Ірпіні, Фастові, Богуславі, Білій Церкві, а також у багатьох селах. З детальним переліком адрес можна ознайомитися на сайті лісового господарства.