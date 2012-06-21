Цієї весни столична влада має намір запустити річковий транспорт, який з’єднає лівий та правий береги Києва, наразі розробляються нові маршрути. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель, передає УНН.
«Навесні, після того як скресне крига та відкриття навігації по Дніпру плануємо впровадження маршрутів річкового транспорту. Наразі Департамент транспортної інфраструктури КМДА займається розробкою нових маршрутів. Розглядається можливість задіяти як теплоходи, так і швидкісні судна. Варіанти маршрутів — від Річкового вокзалу з причалу №10 до стоянки маломірного флоту «Riviera Riverside» та в напрямку Русанівської протоки, з одночасним влаштуванням навпроти Міжнародного виставкого центру тимчасового причалу з облаштуванням благоустрою території», — повідомив він.
Також він додав, що розрахункова вартість квитка та частота курсування плавзасобів водного транспорту залежатиме від типу рухомого складу, які будуть використовуватись на маршруті. Проект буде реалізовано у весняно-літній період.