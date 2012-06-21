На Вінниччині протягом тижня відкрили три сервісні центри нового зразка головного управління Пенсійного фонду в області. Після реконструкції та ремонту вони запрацювали у райцентрах Бершадь і Чечельник та у місті Ладижин. Тепер вони зручні для всіх відвідувачів, адже створені за принципом прозорого офісу та сучасних вимог з надання послуг.
Наприклад, у Бершаді сервісний центр оновлено відповідно до запроваджених Пенсійним фондом України єдиних стандартів обслуговування. Тут створили комфортні умови для відвідувачів та упровадили розподіл робочих місць за видами надання послуг. Технічне обладнання сучасне, в залі зручні меблі, є інформаційні матеріали та вихід в інтернет.
Подбали і про особливих відвідувачів. На вході в будівлю облаштували пандус, а в самому приміщенні навігація забезпечується тактильними і візуальними позначеннями-табличками, дубльованими рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Загалом вимоги інклюзії дотримано.
«Наша мета — надати якісний сервіс кожному. Тому працюємо для підвищення рівня безбар’єрного доступу, створення простого і зручного алгоритму отримання пенсійних послуг для будь-якої категорії громадян», — зазначила начальник головного управління Пенсійного фонду в області Олена Корчака.