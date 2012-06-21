У новому столичному приміщенні відтепер працюватиме Представництво НАТО в Україні. Роботу здійснюватимуть у форматі Офісу зв’язку НАТО і Центру інформації та документації НАТО. Путівку в життя йому дали віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе й Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Таке представництво саме в Україні — країні, яка має статус особливого партнера, НАТО відкриває вперше в історії. «У жодній іншій країні-партнері Альянсу немає повномасштабного дипломатичного представництва», — підкреслила урядовець.
Подія має глибоке символічне значення, адже саме цими днями Україна відкриває нову сторінку у відносинах з Північноатлантичним альянсом. Звичайно, омріяний вступ до НАТО не може водночас розв’язати всі безпекові проблеми України. Тим більше, що це питання перспективи. Але інтеграція в НАТО, переконана віце-прем’єр, — один із найвагоміших чинників безпеки нашої країни. Бо якщо хтось у світі й може сприяти прагненню України до збереження державного суверенітету й територіальної цілісності, то це лише нації, які мають з нами спільні цінності. А в сучасному світі не існує безпеки поза простором НАТО, поза євроатлантичною інтеграцією.
Крім того, просування України на шляху до НАТО стає потужним стимулом для перетворень у нашій країні. Переведення сектору безпеки та оборони на стандарти НАТО, виведення практичного галузевого співробітництва й політичного діалогу на стратегічний рівень, проведення цілеспрямованої й планомірної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо державної політики євроатлантичної інтеграції України — її пріоритет.
«Мені дуже хочеться, щоб консенсусу в суспільстві, який склався щодо євроатлантичної інтеграції, відповідав такий саме консенсус у владі, між різними партіями й політичними силами. Він необхідний для забезпечення режиму безумовного зеленого світла для всіх законодавчих і виконавчих ініціатив, які стосуються інтеграції в НАТО. Тому що ці ініціативи спрямовано на зміцнення безпеки нашої держави. Вірю, ми здатні скористатися цим унікальним історичним шансом», — цитує слова Іванни Климпуш-Цинцадзе її прес-служба.
Майбутнє залежить лише від нас самих. Насамперед від темпів і якості соціально-економічних реформ, а також у галузі національної безпеки та оборони, досягнення стандартів НАТО за всіма параметрами. А вже згодом рішення про вступ до Альянсу ухвалюватимуть усі його члени та країна-кандидат. «Більше ніхто — жодна інша країна, жодна інша сила — не має ні права вето, ні права чи можливості втручатися в це рішення. Думаю, що це чітка відповідь на перспективи нашого членства», — так Іванна Климпуш-Цинцадзе прокоментувала вірогідні спроби Кремля перешкодити нашій євроатлантичній інтеграції.
Єнс Столтенберг щиро привітав Україну з такою подією й запевнив, що НАТО й надалі всіляко допомагатиме нашій країні: «Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність».
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»