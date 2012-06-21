Міський проєкт «Безпечна школа» започатковано в Сумах три роки тому. За цей час завдяки 240 встановленим камерам відеоспостереження майже повністю закільцював 26 закладів освіти в єдиній мультисервісній оптичній мережі. Як повідомив секретар Сумської міськради Андрій Баранов, починали з віддалених мікрорайонів, а цього року проєкт втілили ще у шести школах. Відеоархів зберігається в комунальному підприємстві «Інформсервіс».
Поки що до загальноміської мережі не приєдналася одна школа, де виникли певні проблеми з підрядником. Однак найближчим часом усі освітні заклади міста будуть під відеонаглядом, що й передбачає цей проєкт.