У Сумах на замовлення Східного регіонального управління Держприкордонслужби почали зводити 10-поверхівку для особового складу Сумського прикордонного загону. ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко» зобов’язалася до кінця серпня цього року звести першу чергу житла на вулиці Романа Атаманюка. Буде облаштовано проїзд, стоянки, тротуари, озеленять територію.
Як повідомив помічник начальника — начальник прес-служби Сумського прикордонного загону Роман Ткач, довго місцевим прикордонникам не надавали квартир, і нині в черзі на їх отримання — понад 300 сімей. З них майже 70 мають право на першочергове забезпечення житлом.
Планують спорудити 80 квартир — по 40 одно- і двокімнатних на суму майже 38,3 мільйона гривень. Також до кінця наступного року буде введено в експлуатацію другу чергу житла на 80 квартир, з яких 40 одно-, 30 дво- та 10 трикімнатних.
До слова, 20 жовтня цього року виповнюється 25-та річниця створення Сумського прикордонного загону, тож годі знайти кращий подарунок до ювілейної дати.