Цими днями на сумських вулицях з’явилися 4 новеньких тролейбуси, закуплені за кошти міського бюджету. Ціна кожного — 4 мільйони 365 тисяч гривень, місткість — понад сто пасажирів.
Як зазначив Сумський міський голова Олександр Лисенко, обласний центр неухильно оновлює комунальний автопарк. Незабаром на маршрути вийдуть ще 4 автобуси великої місткості, які розвантажать найбільш проблемні маршрути. Водночас місто планує закупити автобуси середньої місткості. За словами директора КП «Електроавтотранс» Віталія Однорога, окрім оновлення техніки, на підприємстві активно лагодять наявний транспорт. Для цього зміцнюють відповідну базу і насамперед поліпшують виробничі умови: найближчим часом у ремонтному цеху з’явиться сучасне освітлення із застосуванням енергоощадних лампочок.