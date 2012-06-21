У Сумській обласній клінічній лікарні введено в експлуатацію капітально відремонтовану будівлю харчоблоку. За словами голови Сумської облдержадміністрації Миколи Клочка, це відбулося завдяки підтримці та ініціативі обласного депутатського корпусу, профільного медичного управління, колективу лікарні, які спільними зусиллями розв’язали задавнену проблему — адже харчоблок ввели в експлуатацію ще 1981 року й відтоді жодного разу не ремонтували.
Торік депутати надали на ремонт понад 3,1 мільйона гривень. Після електронного аукціону через систему «РroZorro» визначили компанію підрядника, яка виконала роботи у визначені договором терміни.
Як розповів головний лікар обласної клінічної лікарні депутат Сумської обласної ради Володимир Горох, будівля харчоблоку — це комплекс спеціальних приміщень із сучасним технологічним та холодильним обладнанням. Окремо розташовано складські, в яких зберігають продукти, овочі, тару, та виробничі — для оброблення сировини, приготування напівфабрикатів і страв.
Нині завдяки харчоблоку лікарня щоденно забезпечує якісним та здоровим харчуванням 645 стаціонарних хворих.