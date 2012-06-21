Суми стали ще одним містом України, де на базі місцевого комунального підприємства «Електроавтотранс» розпочав роботу навчальний центр з підготовки водіїв тролейбусів. За навчальні парти сіли перші 12 майбутніх водіїв, які через менш як півроку самостійно поведуть рогатий транспорт вулицями міста.
Як розповів директор підприємства Віталій Однорог, нині склалася незвична ситуація, коли, на відміну від попередніх років, з’явилося більш як десяток вільних тролейбусів. Ось і вирішили відкрити центр, щоб мати власних водіїв.
Охочі знайшлися швидко, адже підприємство поступово нарощує економічну міць, забезпечуючи середньомісячну заробітну плату 4 тисячі гривень. На переконання керівництва, в 2017-му заробітки зростуть щонайменше на тисячу гривень.
Останнім часом транспортники активізували закупівлю нової техніки та капітальний ремонт наявної. Підрахували: він удвічі дешевший, до того ж є робота технічному персоналу. Днями підприємство через систему ProZorro закупило чотири новенькі автобуси, обладнані автоматизованою системою підрахунку пасажирів «автокондуктор», GPS та Wi-Fi. Ще один вийшов на маршрут після капітального ремонту, пасажири мають змогу в дорозі зарядити гаджет — в автобусі є роз’єм USB.
За словами Сумського міського голови Олександра Лисенка, транспортна стратегія міста передбачає вирішення якомога ширшого кола питань, що так чи так поліпшують пасажирські перевезення. Окрім підготовки водіїв, придбання нової та ремонту старої техніки, найближчим часом зосередяться на закупівлі автобусів із низькою підлогою для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Так у Сумах розраховують закрити всі проблемні маршрути і створювати максимально комфортні умови для перевезення пасажирів.