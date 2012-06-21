Про це повідомила прес-група УСБУ в Сумській області, вказавши, що в місті діяла підпільна структура, організатори якої займалися незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих територіях.
Зловмисники орендували три офіси, в яких проводили операції з легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО. Потім готівку (російські рублі) переправляли на тимчасово окуповані бойовиками території. При цьому використовували обігові кошти російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії в Україну.
Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях та за місцем їх проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, два мільйони гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема колекційних монет. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, за яким тривають невідкладні слідчі дії.