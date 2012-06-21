На одній з недавніх апаратних нарад Сумський міський голова Олександр Лисенко повідомив, що наступний 2018-й в обласному центрі стане роком ремонту тротуарів. За його словами, цю роботу розпочато ще торік, продовжено нинішнього, а 2018-го необхідно значно наростити обсяги і темпи.
Адже від стану пішохідних доріжок значною мірою залежать не тільки щоденний комфорт городян, а й зовнішня культура і привабливість міста.Оскільки готують бюджет на наступний рік, то міський голова зажадав прискорити обрахунок потреб на поточний і капітальний ремонти, щоб передбачити відповідні кошти. При цьому особливу увагу звернуть на облаштування тротуарів пандусами для дитячих та інвалідних візків. На 2018-й заплановано капітальний ремонт історичної візитівки Сум альтанки. Передбачають, що її полагодять до вересня наступного року, коли відзначатимуть День міста. Поки що міська влада зосереджує зусилля на ремонті дворів багатоповерхових житлових будинків. Мешканці десятків багатоповерхівок уже мають оновлені дворові території.