У межах відзначення 80-річчя від дня утворення Сумської області в місцевій філармонії відбулося свято «Сумщина олімпійська: citius, altius, fortius!», під час якого презентовано однойменну книжку й три — про славетних олімпійців краю «Олександр Шапаренко: на гребені хвиль», «Володимир Голубничий: 20 кілометрів до тріумфу», «Олена Петрова: срібний сніг», видрукуваних упродовж останніх трьох років. Їхній автор — власний кореспондент газети «Урядовий кур’єр» у Сумській області заслужений журналіст України, письменник Олександр Вертіль.
У переповненій залі зібралися дорослі і юні шанувальники спорту, а також краєзнавчої літератури, яка допомагає пізнавати історію рідного краю, її славетні сторінки, знакові постаті тощо. Саме до таких видань належать книжки сумського автора, видані за підтримки обласної та міської влади в межах відповідного книговидавничого проєкту.
Завітали на презентацію й безпосередні герої книжок — дворазовий олімпійський чемпіон з греблі на байдарках у Мехіко-68 та Мюнхені-72 Олександр Шапаренко, біатлоністка, вона ж володарка срібної медалі в Нагано-98 й голова Сумського відділення Національного олімпійського комітету Олена Петрова, а вітання надіслав легендарний скороход сумчанин Володимир Голубничий.
Як наголосила заступник голови Сумської обласної ради Тетяна Головко, краяни пишаються тим, що під рідними знаменами здобули медалі олімпійського ґатунку 16 олімпійців та 2 паралімпійці. В усьому світі знані імена Володимира Куца і світлої пам’яті Леоніда Жаботинського, ветеранів Михайла Фоменка, Михайла Маміашвілі, Олександра Кириченка та інших. Нині олімпійську естафету успішно продовжують біатлоністки сестри Віта і Валя Семеренки, боксер Тарас Шелестюк, паралімпійці біатлоніст Віталій Лук’яненко, майстер спорту з лижних перегонів Олександр Мукшин.
За словами заступника Сумського міського голови Степана Пака, обласний центр пишається земляками — почесними громадянами Сум, які прославляють місто на світових аренах. Вони — приклад для молодих, тих, хто тільки починає підкорювати світові спортивні вершини.
За вагомий внесок у популяризацію олімпійського руху, активну письменницьку та журналістську роботу Олександра Вертіля нагороджено почесною відзнакою Сумської обласної ради «За заслуги перед Сумщиною» III ступеня, Подякою Сумського міського голови з врученням нагрудної відзнаки, а також подарунком від Національного олімпійського комітету.
Світлана АНТОНОВА
для «Урядового кур’єра»