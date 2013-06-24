Тут усі, хто постраждав від війни, зокрема сексуального насильства, зумовленого війною, можуть отримати безплатну конфіденційну соціально­психологічну, юридичну та інформаційну допомогу. Суми стали дванадцятим містом в Україні, в якому запрацював такий центр.

«росіяни продовжують нещадно обстрілювати наші міста, знищувати життя українських громадян. Сумщина, яка зазнала значних руйнувань ще на початку повномасштабної війни, страждає від атак ворога. Важливо, щоб ті, хто пережив / переживає жахи війни, відчували, що про них піклуються, могли отримати кваліфіковану комплексну допомогу. Тому відкриття дванадцятого центру допомоги у Сумах поблизу місць активних бойових дій життєво необхідне», — прокоментувала віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

У центрі допомоги врятованим працюватимуть соціальний фахівець, психолог та юрист. Жителі міста і області, люди, які виїхали із зони бойових дій, і внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до центру, щоб отримати інформацію про медичні послуги, гуманітарну допомогу, поселення та соціальні виплати. До центру можна звертатися по комплексну та компетентну психологічну підтримку. У складних ситуаціях, зокрема сексуального насильства, пов’язаного з війною, фахівчині/­ці довгостроково допомагатимуть постраждалим подолати посттравматичний синдром і повернутися до нормального життя.

«Щодня сотні тисяч українців страждають від безжальної війни. Наша місія — підтримувати їх, надавати комплексну соціальну та психологічну допомогу, а також допомогти пережити травматичний досвід війни. Ми раді оголосити про розширення нашої мережі підтримки новим центром допомоги врятованим у Сумах, який приєднався до нашої мережі стаціонарних та мобільних центрів у всій Україні. Ми щиро вдячні уряду України та нашим міжнародним партнерам за можливість надавати допомогу ще більшій кількості українців та українок», — зазначив представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Массімо Діана.

Джерело: Офіс віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції