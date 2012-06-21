Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Сумський національний аграрний університет позиціонує себе як виш, де зміцненню і осучасненню матеріально-технічної бази надають особливого значення.

Нещодавно на інженерно-технологічному факультеті відкрили дві нових навчально-наукових лабораторії, які допоможуть студентам здобувати якісні знання, перевіряти і застосовувати їх на практиці.

Як повідомив сайт СНАУ, мовиться про інноваційні модулі отримання й переробки молока та віртуальної реальності й робототехніки.

В облаштуванні першої з них допомогу надали давні партнери вишу Ічнянський молокозавод, що на Чернігівщині, та сумська сироварня O’BEREG — відомий у краї виробник крафтової молочної продукції. Тож відтепер студенти одержали чудову можливість предметно вивчати не тільки традиційні, а й сучасні крафтові технології виготовлення різних видів «молочки».

Щодо другої лабораторії, то вона стане в практичній нагоді студентам всіх факультетів, оскільки тут завдяки створюваній віртуальній реальності можна відстежувати найрізноманітніші процеси. Зокрема, ріст і розвиток рослин, діагностику, ремонт різних видів сільськогосподарської техніки, лікування захворювань тварин тощо.