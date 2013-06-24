Тут є затишні палати денного стаціонару. Окремий фізіотерапевтичний кабінет.

«У березні, коли ми відкривали відремонтовану амбулаторію у Глеюватці, анонсували запуск наступної – Сурсько-Литовської. І ось сьогодні оновлений медзаклад розпочав свою роботу. Яскравий ззовні, світлий всередині, сучасний і просторий. Теплий, енергоощадний. Враховані потреби людей з інвалідністю. Це важливо, адже зараз ми приділяємо велику увагу безбар’єрності», – зазначив очільник регіону Сергій Лисак.

Стару будівлю 80-х років після капремонту не впізнати, кажуть працівники амбулаторії. Свій прийом тут вже розпочали сімейні лікарі. А перші маленькі пацієнти завітали до педіатра. Працює кабінет фізіотерапії, лабораторія. Облаштовані кімнати денного стаціонару, маніпуляційна. На випадок, якщо людині потрібно зробити крапельницю або іншу процедуру під наглядом фахівця.

«У цьому кабінеті ведемо основний прийом пацієнтів. Дітей до року – зважуємо, вимірюємо зріст та проводимо профілактичний огляд. А ще робимо щеплення. Тим, хто захворів призначаємо лікування», – розповіла педіатр Оксана.

Завідувачка фізіотерапевтичного кабінету Любов Олексіївна – найстарша працівниця медзакладу. У професії вже півстоліття. Приїхала по направленню 19-річною дівчиною. Й залишилась.

«У оновленому приміщенні краще. До цього ремонту в нас не було так світло й затишно. Різні процедури пацієнтам можемо робити. Зокрема, ультрафорез, ультразвук, інгаляції», – наголосила медикиня.

Місцева мешканка Оксана каже, вийшло дуже круто.

«Я знаю, якою лікарня була раніше. Бачу різницю – це просто чудово. У нас велика громада – чотири села, багато дітей. Думаю, всі будуть задоволені», – сказала Оксана.

Амбулаторія обслуговуватиме понад 4,3 тисячі жителів Сурсько-Литовської громади.