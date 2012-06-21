Унікальним для України став запорізький крановий завод «Кранкомплект», колектив якого досить молодий, але вже добре відомий далеко за межами України. З ним тісно співпрацює італійське ТОВ «Даніелі Хеві Машинери інжиніринг», щорічний оборот якого — понад 6 мільярдів євро, інші європейські гранди кранового виробництва. Тож на ювілейній 25-й міжнародній спеціалізованій виставці промислових рішень «Машинобудування. Металургія-2017» у Запоріжжі продукція «Кранкомплекту» мала величезний попит. Про становлення підприємства та його новації «УК» розповів комерційний директор Сергій Шлянін:

— Наше підприємство створили молоді спеціалісти в 2008 році. Починали працювати з промисловою електронікою, дистанційним радіо­управлінням. Тоді таких новацій в Україні не було. Тож першочергову ставку робили на електронну модернізацію та реконструкцію вантажопідіймальних механізмів. Через півроку вийшла перша продукція – однобалковий кран піднімав майже 2 тонни. Його замовник був дуже задоволений, бо наша продукція не поступалася європейським зразкам. Саме тоді з’явилась ідея не копіювати європейців, не відтворювати радянську продукцію, а створювати власні новинки, тобто йти в ногу з часом. І хоч наші перші новітні зразки були трохи дорожчими, ніж у конкурентів, замовник обирав саме якість. Тоді й почали виготовляти продукцію на замовлення.

Сергій Шлянін розповів, що колективу вдалося об’єднати школу «Запоріжкрана», тобто якість та довговічність металоконструкцій, впроваджуючи сучасні європейські технології: плавний хід крана, позиціювання, дистанційне радіоуправління, всілякі електронні гаджети тощо. «Кранкомплект» продавав крани Грузії, Казахстану, Болгарії.

Основний напрям нині — потужні вантажопідіймальні крани: мостові, консольно-поворотні, однобалкові; вантажопідіймальні механізми: спредери, траверси, грейфери власного виробництва.

— Наш стрижень та конкурентна перевага над іншими — те, — продовжує комерційний директор, — що електроніку, електрошафи, складні прилади безпеки, обмежувачі вантажопідіймальності, реєстратори параметрів, анемометри, системи управління магнітами, джерела безперебійної напруги, радіоуправління в Україні робить тільки запорізький «Кранкомплект». Щопівроку випускаємо новітню продукцію. Нещодавно винайшли панель управління магнітом для металургії та джерело безперебійного тримання вантажу на магніті, якщо зникне струм. Ці прилади в Україні також робимо лише ми. Нещодавно їх укотре замовила «Запоріжсталь», а Дніпровський металургійний завод ім. Петровського просить одразу шість одиниць.

Сергій Шлянін зазначив, що завод намагається брати участь у всіх виставках, щоб замовник знайомився з продукцією, стратегія виготовлення якої європейська. Майже 40 фахівців, які працюють на підприємстві, виготовляють щомісяця п’ять-шість одиниць потужної вантажопідіймальної техніки. І те, що підприємство невелике, на думку комерційного директора, робить його мобільнішим.

Усі ідеї, технічні новації йдуть від директора Павла Харченка. Найскладніші прилади електроніки створив саме він, набувши досвіду на Запоріжкрані та працюючи спільно з фінською компанією «Конакрайнс», світовим лідером в кранобудуванні. Якось фінські кранівники зробили замовлення в «Кранкомплекті», і їм сподобалося. Згодом узяли запоріжців у партнери у виготовленні та ремонті дистанційного радіоуправління. Коли «Даніелі» збудував у Дніпрі завод «Дніпросталь», з’явилися труднощі з кранами та їхніми приладами безпеки. Італійці також звернулися по допомогу до запоріжців. «Кранкомплект» виготовив 18 приладів, які працюють і тепер. Потім італійці, світові лідери в кранобудуванні (мають філії у США, Індії, Росії, інших країнах), замовили в Запоріжжі вісім кранів (чотири з них надпотужні), щоб не транспортувати власні з Італії. Тож цього генпідрядника зі світовим ім’ям повністю влаштовує якість продукції заводу «Кранкомплект».

— Ось і на цій виставці до мене підходили і давні, й нові замовники, — каже Сергій Шлянін. — Цікавилися нашою новою продукцією дніпропетровці та кияни. Залишилися задоволеними. Обов’язково будемо й на виставці «Інтертранспорт» в Одесі. Там торік місто Южне замовило надпотужний кран для нового термінала, який ми монтуємо