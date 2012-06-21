Під час однієї з панельних дискусій «Донбас Медіа Форуму» колега із Балкан Єта Джара зробила комплімент організаторам і всім учасникам зібрання. Мовляв, свого часу щось подібне не могли провести під час югославських подій, і тому важливі питання стосовно роботи журналістів під час військових конфліктів ставили й шукали на них відповіді вже після війни. Тож неабиякий позитив, на її переконання, — те, що форум відбувається на прифронтовій Донеччині.
Варто уточнити, що таке зібрання журналістів, експертів і громадських активістів відбувається вже втретє. Цьогорічний форум, що звично має формат відкритого дискусійного майданчика, довів: проблем у вітчизняному інформаційному просторі, на жаль, не стало менше. Однак побільшало бажання, можливостей і впевненості, що спільними зусиллями вдасться змінити ситуацію на краще.
Завдяки організаторам (Донецький інститут інформації, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Донецький прес-клуб) до Святогірська приїхали майже 270 учасників, значну частину яких представляли іноземні колеги та експерти. Прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давід Стулік чітко озвучив позицію закордонних партнерів: «Це не лише український конфлікт, а конфлікт європейський, який впливає на ситуацію загалом».
Темами для обговорення під час панельних дискусій, «круглих столів» і майстер-класів стали стандарти журналістики і політичний популізм, підвищення ефективності роботи редакцій донбаських ЗМІ та конфліктно чутлива журналістика під час кризи. Звичайно, обговорювали й інші проблеми, з якими щодня стикаються журналісти, що пишуть про ситуацію та життя людей по обидва боки лінії розмежування. І у Святогірську чимало учасників на власному досвіді змогли переконатися, що зелене курортне містечко на березі Сіверського Дінця аж ніяк не є глибоким тилом східного інформаційного фронту. Адже у деяких місцевих готелях досі транслюють російські телеканали, що активно пропагують «рускій мір» і паплюжать усе українське, зокрема й пресу «київської хунти», представники якої саме обговорювали можливості зменшення використання журналістами мови ворожнечі.