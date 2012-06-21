Якщо діти сидять тихо, це не означає, що вони роблять шкоду. Може, вони просто зайняті важливою й цікавою справою. Саме так тихо, однак дуже захопливо було на майстер-класі зі стринг-арту. Хлопчики й дівчатка плели павутинки з ниток і створювали яскраві картинки в новій для себе техніці. Хтось казав, що це важче, ніж сподіваєшся, та дітлашні сподобався і процес, і результат — яскраві слоники із сердечками. «Один з учасників майстер-класу настільки захопився, що непомітно перетворив свого слоника на носорога», — розповідає координатор Сєверодонецького офісу «Схід-SOS» Марія Гуляєва.
А напередодні, кілька тижнями раніше, тут відбулося заняття дитячої групи психологічного клубу «Чудеса на піску». Діти ознайомилися з різними матеріалами для створення картин: кольоровим і кінетичним піском, манкою. Вправлялися в малюванні пальцями, долонями, кулачками.
Заняття починаються з виконання найпростіших малюнків, таких як геометричні фігури, дерева, будинки, потім переходять до складніших — пейзажів наземного і підводного світу. Кульмінацією зустрічі стало створення власної чарівної країни. Для цього діти використали не лише різні природні матеріали, а й іграшки. У кожного вийшла неповторна країна, яку населяли найнесподіваніші жителі: злі та добрі чаклуни, тварини, загадкові монстрики.
Психолог Дарія Владикіна зазначає, що робота з піском і манкою дала дітям не тільки змогу зменшити стрес і внутрішню напругу, а й подарувала величезну кількість позитивних емоцій і відчуттів.
Наступними вихідними співробітники Сєверодонецького офісу «Схід-SOS» запросили погратися з піском дорослих.