День міста в Сєверодонецьку почався з хореографічного майстер-класу, який провів для всіх охочих заслужений працівник культури України, Почесний громадянин міста Сергій Кулаков. Тож на площі біля міського палацу культури танцювали не тільки рядові сєверодонеччани, а й депутати місцевої ради: всім сподобався такий запальний початок дводенних урочистостей.
Вихідні були дуже яскравими: крім дати заснування міста, тут традиційно відзначали ще й День хіміка. Тож святкова програма вийшла дуже насиченою. Показати свої таланти цими днями сєверодонеччани могли і на концерті учнів і викладачів місцевих дитячих музичних шкіл, шаховому турнірі для всіх «Хід конем», чемпіонаті з техніки водного туризму і на змаганні із запуску повітряних зміїв серед учнівської молоді. Свої вироби на суд глядачів представили майстри декоративно-прикладного мистецтва і клубу любителів вишивки «Червона ниточка», а також учні і вчителі дитячої художньої школи та судномодельного гуртка.
Міська дитяча бібліотека влаштувала маленький флешмоб, і кожен міг написати побажання рідному місту, а з них утворили таке собі дерево життя. Найбільша кількість побажань була про мир.
Особливу увагу глядачів привернули виступи оркестру 53-ї окремої механізованої бригади та Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України. Саме в найвіддаленішому східному обласному центрі Сєверодонецьку відбулася прем’єра пісні «Гвардійський батальйон», яку виконали заслужений діяч мистецтв України Анжела Ярмолюк, Ібраім Муслімов та Ігор Кругляк.
для «Урядового кур’єра»