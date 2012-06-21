Одне з ключових завдань виставкового проєкту «З Уельсу в Україну: історія Юзівки» — показати коріння індустріалізації Східної України. Тож виставка в Арт-резиденції «Плюс/Мінус» наочно представила історію міграції з Південного Уельсу в Україну наприкінці XIX століття.
Дуже пізнавальною для відвідувачів виявилася екскурсія експозицією, яку провела одна з кураторок проєкту Вікторія Донован, викладачка і директорка Центру російських, радянських, центральних і східноєвропейських досліджень при Сент-Ендрюському університеті (Шотландія). Вікторія отримала нагороду BBC/AHRC New Generation Thinker у 2016—2017 роках і нагороду британської академії в 2019-му.
Сєверодончани і гості міста могли дізнатися про те, що в 1868 році валлійський промисловець Джон Юз спільно з командою із сотні шахтарів створив металургійний завод і почав залізничні роботи на вугільних та залізорудних територіях Катеринославської губернії.
Протягом наступного десятиліття трудові мігранти побудували вісім доменних печей, вугільних шахт, цегляних заводів і залізничних ліній. Британське населення заснувало в околицях Донецька власні соціальні й культурні інституції — англіканську церкву, британську школу, лікарню та пожежну службу, а також такі дорогі кожному британцеві заклади, як чайні кімнати, тенісні корти й аматорські театри.
На виставці були представлені десятки особистих документів, зокрема листи, мемуари та фотографії, які розкривають надії і тривоги тих, хто переїхав до України в пошуках кращого життя.
На жаль, експозиція у Сєверодонецьку працювала недовго, тож не кожен охочий встиг її відвідати. Але фахівці вже запропонували організаторам створити проєкт, до якого можна було б включити разом з представленими матеріалами, наприклад, відомості про бельгійців, які будували промислові об’єкти в Лисичанську.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»