Перші партії кукурудзи для перевантаження з автомашин у вагони для подальшого транспортування залізницею прийняло логістичне підприємство «Левада». Потужність перевантаження зернових з автомобільного транспорту на залізничний становить 100 тонн зернових на годину, або 900 тонн на добу. Підприємство унікальне для підконтрольної Україні частини області, бо нині північна частина Луганщини фактично відрізана від залізничного сполучення.
«Подія важлива для області. Це другий об’єкт такого призначення після Сватового, де також вдалося організувати рух зерна залізницею завдяки приватному інвестору. Це означає, що люди вірять у нас, в область, в Україну, — підкреслив заступник голови ОДА Володимир Гуц. — Аграрії Кремінського, Новоайдарського та особливо прифронтового Попаснянського районів зацікавлені в роботі логістичного центру з огляду на те, що тут вирощують по 300 тисяч тонн зернових. З’являється додаткова можливість підвищити ціни на луганське зерно».
За словами засновника приватного сільськогосподарського підприємства «Левада» Олександра Огаркова, аграрії Луганщини мають транспортні проблеми: для автотранспортних перевезень діє обмеження ваги до 22 тонн. Везти величезним автомобілем із причепом такий вантаж до Миколаєва або Одеси, де порти, дуже дорого. Тому місцеві підприємства реалізують продукцію переважно в Харківській та Дніпропетровській областях, де зернотрейдери користуються ситуацією й безсовісно занижують закупівельні ціни.
Тому було вирішено побудувати вузол перевантаження з автотранспорту в залізничні вагони. Тепер собівартість транспортування вантажів зменшиться майже втричі. У грошовому вимірі виграш становитиме 500—600 гривень на тонні.
Але вузол перевантаження — тільки перший етап. Уже влітку тут з’явиться можливість сушіння, очищення та зберігання майже 15 тисяч тонн зерна. «Левада» спорудила логістичний центр, орієнтуючись на потребу його засновників у транспортуванні зернових, але користуватися його потужностями зможуть усі аграрні підприємства регіону.