Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Ініціатива з приводу волонтерства у період запровадження карантину належить курсантам Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. І наразі усі, хто потребує допомоги, вже звертаються за номером гарячої лінії вишу. Студенти купують і доставляють ліки та продукти харчування.
У виші розпочав роботу оперативний штаб з організації надання волонтерської допомоги соціально незахищеним верствам населення.
«Наш університет завжди проводив патронажну роботу. Такі традиції були й у Луганську, до переміщення в Сєвєродонецьк. Та й тут поряд із спорудами вишу — школа-інтернат, тож наші студенти постійно ведуть волонтерську роботу, — розповідає комунікатор оперативного штабу університету Анастасія Снітко. — Від початку карантину наші курсанти висловили бажання надавати допомогу тим, хто її потребує. Наразі в такій діяльності беруть участь 17 підлітків. У кожного є власні бабусі та дідусі, тож співчуття до таких людей дуже щире».
За словами Анастасії Снітко, перш за все за кошти курсантсько-студентського самоуправління «екіпірували» юнаків, які йдуть надавати допомогу, засобами індивідуального захисту. Та вже кілька разів молоді люди ділилися масками та антисептиками із старенькими, адже поки що в аптеках Сєвєродонецька є проблеми із таким товаром, а якщо й можна його придбати, то за дуже високою ціною. Такі витрати не по кишені стареньким.
«Студентство обговорило проблему та вирішило діяти. І днями в університеті ми очікуємо великий вантаж захисних засобів, такий, що можна буде навіть роздавати безкоштовно усім бажаючим на вулицях міста», — каже Анастасія Снітко.