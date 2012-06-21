Громадянська акція «Луганщина єдина, Крим – це Україна» на знак протесту проти проведення російською окупаційною адміністрацією виборів президента РФ в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь вивела на площу Перемоги багато жителів Сєвєродонецька.
Символом єдності та солідарності українського народу стало слово «КРИМ» поряд з українським прапором – саме так на площі біля облдержадміністрації вишикувалися студенти, учнівська молодь, громадські активісти та жителі міста.
Напередодні з різкою заявою проти незаконних виборів на окупованих територіях виступив голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз. «Частина Луганської області, як і Кримський півострів, контролюється незаконними збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ. Жертвами російської збройної агресії стали сотні тисяч українських громадян. Порушені їх громадянські та політичні права. Відповідальність за це несе Російська Федерація», – йдеться у повідомленні Лугансьої ОДА.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»