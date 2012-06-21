П’ятнадцять дітей віком від десяти до дванадцяти років та двоє дорослих були госпіталізовані до лікарень Сєвєродонецька та Лисичанська з різними ступенями тяжкості харчового отруєння після вживання їжі в одному із закладів громадського харчування міста. Дівчаток та хлопчиків з різних міст та районів області запросили взяти участь у дитячому хакатоні – заході, під час якого команди вирішують певну проблему в обмежений період часу. Під час заходу діти вживали заздалегідь виготовлені сніданки. Вже за кілька годин після вживання їжі більшість з 22 учасників госпіталізували.
Слідчими національної поліції відкрито кримінальне провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 325 КК України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».
Як повідомляє відділ комунікації відомства, наразі поліцією проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб причетних до скоєння цього правопорушення. Прокуратурою Луганської області теж порушено кримінальне провадження. Правоохоронці запевняють, що «всі винні будуть притягнуті до відповідальності».
«Знаходжуся в обласній дитячій лікарні, куди з харчовим отруєнням потрапили учасники заходу, організованого благодійним фондом у Сєвєродонецьку. Медична допомога надається у повному обсязі. Динаміка у всіх позитивна. Тримаю ситуацію на особистому контролі», – повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єру»