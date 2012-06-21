У Таїланді подорожі залізницею через 3 роки стануть швидшими і комфортнішими. У країні розпочато декілька проєктів із запуску високошвидкісних поїздів. Про це пише Lonely Planet.
У 2023 році планується запуск швидкісного поїзда (HSR) з Бангкока до міста Накхонратчасіма на північному сході Таїланду. Маршрут протяжністю близько 250 кілометрів буде починатися в столичному аеропорту Дон Муанг і проходити через історичне місто Аютайя в 70 км від Бангкока. Після запуску HSR поїздка з одного міста в інше триватиме близько 1 години. А зараз на звичайному поїзді потрібно витратити 4-5 годин. Залізницю планують розширити до міста Нонг Кхае на кордоні з Лаосом, а потім з’єднати її з високошвидкісним залізничним сполученням країни-сусіда. У перспективі пасажири зможуть дістатися на високошвидкісних поїздах аж до китайського Куньмина.
Крім того, в 2021 році в районі Банг Сью в Бангкоку відкриється новий залізничний вузол, який замінить головний вокзал країни Хуалампхонг. Станції в цьому році виповнилося 103 роки. Новий вузол буде обслуговувати пасажирів, що користуються високошвидкісними поїздами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»