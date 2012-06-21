Тернопільський драматичний театр ім. Тараса Шевченка взявся відроджувати давню традицію — світські вечори. Їх організовують безпосередньо в театральному фойє. Перший такий захід розпочали з програми «Перлини української музики». Звучали твори Левка Ревуцького, Євгена Станковича, Анатолія Кос-Анатольського, Мирослава Скорика, інших композиторів у виконанні лауреатів всеукраїнських і міжнародних конкурсів Лідії Футорської та Віталія Бобровського.
Лідія — відома українська скрипалька, концертувала у Польщі, Словаччині, Угорщині, Австрії, Німеччині, Італії, Швеції, Азербайджані. Співпрацювала з більшістю симфонічних і камерних колективів України, зокрема з оркестрами Києва, Львова, Тернополя, Харкова, Луганська, Запоріжжя. Її скрипка звучала навіть на глибині 320 метрів під землею на концерті в шахті-музеї в польському Забже. Лідія Футорська часто — перший виконавець творів сучасних українських композиторів. Віталій Бобровський (рояль) проводить активну концертну діяльність у рідній країні.
Такі програми класичної музики в театрі мають намір організовувати раз на один — два місяці. Примітно, що відбуватимуться вони як у стилі ретро, так і в сучасному форматі. Втім, світські вечори матимуть не лише музичне обрамлення, у театральному фойє проводитимуть також літературні та творчі зустрічі.