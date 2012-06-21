Днями в Тернопільському обласному клінічному онкологічному диспансері відкрили хіміотерапевтичне відділення. Воно розраховане на 25 ліжок. Тут працюватимуть 3 лікарі, 8 медичних сестер і 9 молодших медичних сестер, інформує сайт облдержадміністрації.
Досі Тернопільський обласний онкологічний диспансер був єдиним онкологічним закладом в Україні, що не мав у своєму складі самостійного відділення для проведення хіміотерапевтичного лікування. Відтепер, за словами головного лікаря закладу Леоніда Шкробота, тут зможуть лікуватися не тільки мешканці Тернопільщини, а й інших областей. Уведення в роботу окремого відділення для планування та проведення курсів хіміотерапевтичного лікування дозволить розвантажити хірургічні стаціонарні відділення, покращити умови перебування пацієнтів у диспансері, підняти на якісно новий рівень надання медичної допомоги онкологічним пацієнтам, використовуючи також економічно вигідні форми лікування 1 денний стаціонар і стаціонар одного дня.
На створення відділення залучили майже 633 тисячі гривень. Також від доброчинних фондів з Німеччини та Франції як гуманітарну допомогу отримали функціональні ліжка з матрацами та інший інвентар.
Відкриття хіміотерапевтичного відділення стало можливим завдяки участі й підтримці Тернопільських облради та облдержадміністрації та благодійників, зауважив під час відкриття очільник краю Степан Барна. І додав, що було дуже важливо створити належні умови перебування пацієнтів в онкодиспансері, адже тут щорічно лікується більше восьми тисяч пацієнтів і виконують понад чотири тисячі оперативних втручань. Відтепер тут зможуть упродовж року пройти хіміотерапію майже дві тисячі пацієнтів.