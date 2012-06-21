Найпрекрасніші та найвеселіші свята – Новий рік і Різдво Христове, попри свої загальновідомі такі атрибути, як ялинка, шопка, колядування, у своїй суті мають глибинне значення – радіти, святкувати й водночас творити добро. Саме на це звернула свій погляд і взялася до завзятої та енергійної роботи тернополянка, дизайнерка екоодягу, засновниця родинної майстерні «Палітра тепла», майстриня з фелтингу Оксана Чмиленко.

Вона вирішила організувати доброчинний онлайн-аукціон, на якому з молотка продавали б її власні вироби, а кошти виторгу витратити на придбання монітора пацієнта для відділення інтенсивної терапії Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. І творіння рук Оксаниних – не прості. За світлинами відтворила капелюшки різних кольорів, фасонів, оздоблень королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. Звісно, перед утіленням задуму Оксана скрупульозно вивчала стиль очільниці монархії. Благодійний проєкт умілиця так і назвала – «Капелюшки – як у королеви».

Такі головні убори власноруч Оксана створила за авторською технологією з тонкої мериносової вовни. Щоправда, підтримали її у цій благородній справі волонтери, а це вчителі, медики, бухгалтери, студенти, інші. «Місяць вечорів провели в наполегливій роботі, яка нас об’єднала, здружила», – зауважує умілиця. Зрештою, добровільні помічниці допомогли не лише валяти вовну чи виготовляти капелюшки, українки з Канади підтримали й коштами.

19 капелюшків, які виставила на онлайн-аукціон, авторка представила в передноворіччя у фоє Тернопільського драмтеатру. Як каже Оксана Чмиленко, королева виступила натхненницею в її захопленні виготовляти капелюшки. Тепер це хобі стало для нею улюбленою працею. Тернопільська майстриня прагне, аби капелюшки охоче носили українські жінки. Тому захід, який організувала з доброчинною метою, це ще й популяризація таких головних уборів, які, на її переконання, підкреслюють жіночу шляхетність, особистість, додають шику, роблять, утім, і королевою.

Капелюшки – як у королеви Оксана Чмиленко репрезентувала під славнозвісну пісню «Here Comes The Sun» у виконанні «The Beatles». Демонстрували їх юні красуні з модельної школи «City Life» з Тернополя. Дівчатам головні убори дуже сподобалися, пасували, їх вони вважають модними. Тернополянка Марія Білоус – пенсіонерка, мовить, що зараз здебільшого порається на дачі чи займається хатньою роботою. Але цього вечора вона стала улюбленицею публіки, журналістів. Адже пані Марія дефілювала як найстарша модель. Ззовні вона трохи подібна на королеву Єлизавету ІІ. Тож організатори акції одягнули її, як короновану особу. Майстриня прикрас Надія Рудик навіть виготовила класичне намисто з перлин, з трьох низок, як у королеви. До слова, це намисто також продаватимуть з молотка на онлайн-аукціоні. Як, зрештою, й копію однієї з картин Рембрандта, яка є для монархині улюбленою. Полотно відтворив чоловік Оксани Чмиленко – Олександр.

Принагідно зауважити, що власницею капелюшка, намиста чи копії картини славетного художника може стати будь-хто, треба лише взяти участь в онлайн-аукціоні. Стартова ціна одного головного убору становитиме від 700 до 1400 гривень. Продаж з молотка капелюшків триватиме доти, доки не продадуть останній виріб.

Приміряти капелюшки й на якусь мить відчути себе представницею «блакитної» крові могли й учасниці благодійної акції під час фотосесії.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

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