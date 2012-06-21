Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Уже чотири роки поспіль студенти факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка складають екзамен з народної музичної творчості не в аудиторії рідного вишу, а в обласному краєзнавчому музеї. І така перевірка знань з навчальної дисципліни стає для юнаків і дівчат справді святом, вивіренням власних знань і таланту не лише перед викладачем, а й публіки.

Іспит складали цього разу три студентські групи. За словами екзаменатора, доктора мистецтвознавства, професора Олега Смоляка, юнаки та дівчата репрезентували церковні й традиційні коляди, які здавна виконували в Україні та поза її межами. Примітно, що прозвучали й авторські різдвяні пісні. Студент Іван Водвуд зазначив, що торішнього Святвечора до нього «прийшло прекрасне натхнення», яке вилилося у створення власної колядки «Зірка в небі засіяла».

Усього на екзамені в обласному краєзнавчому музеї майбутні педагоги виконали 17 коляд і щедрівок.