Підстанцію №3 Тернопільської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги відкрили в обласному центрі. Вона обслуговуватиме майже 30 тисяч тернополян. Максимальний радіус доїзду — 8 км, повідомляє сайт облдержадміністрації.
Тут працюватиме спеціалізована кардіологічна бригада та дві загальнопрофільні бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. Крім того, діятиме кабінет для амбулаторного прийому громадян, які будуть звертатися безпосередньо на підстанцію екстреної (швидкої) медичної допомоги. Цілодобово чергуватиме також фельдшер.
Голова обласної державної адміністрації Степан Барна зазначив, що цього року спрямували 3,3 мільйона гривень на забезпечення «швидких» необхідними медикаментами. Завдяки відкриттю підстанції екстреної медичної допомоги жителі Тернополя зможуть набагато швидше отримувати кваліфіковану медичну допомогу.
Узагалі ж для перепланування приміщення та ремонтних робіт на підстанції витратили майже 100 тисяч гривень. Це кошти з обласного бюджету та спецрахунку.
ДОВІДКА «УК»
У складі комунального закладу Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» створили п’ять станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, чотири з яких мають статус відокремлених підрозділів з правом самостійної господарської діяльності. У складі станцій діють 23 підстанції.
Задля виконання нормативу своєчасного надання екстреної медичної допомоги в області функціонує 27 пунктів постійного базування бригад Е(Ш)МД.