Капітально відремонтували приміщення інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні. На цю подію тут чекали тривалий час. Торік з Фонду регіонального розвитку виділили 1 мільйон 160 тисяч гривень на покращення умов у цьому закладі. Решта ж необхідних коштів надійшло з міського бюджету. Оновили палати та коридори, замінили вікна й двері на енергозберігаючі, відремонтували сходову клітку. За гроші, виділені з міської скарбниці в рамках програми «Здоров’я тернополян», цього року придбали й одягові шафи, тумбочки, столи обідні, крісла та інші меблі, а також матраци, подушки, ковдри. Словом, створили якісні умови для перебування та лікування тут хворих діток.
Відремонтоване відділення оглянули очільники міста та області. Принагідно зазначити, що в цьому закладі лікують маленьких пацієнтів з усього Тернопілля. Є серед них і діти з онкологічними захворюваннями. Аби забезпечити таких недужих якісним медичним обслуговуванням, за словами голови облдержадміністрації Степана Барни, є мета вже нинішнього року перевести їх в обласну дитячу лікарню та обладнати там для них відповідне відділення.