На вулицях Запоріжжя в тестовому режимі запрацювала нова прибиральна дорожна техніка. Особливу увагу приділено прибиранню тротуарів, бо на балансі КП «ЕЛУАШ» є лише одна спецмашина виробництва Німеччитни «Джонсон» з прибирання тротуарів, тому переважно пішоходні зони прибиралися вручну.
— Місто треба прибирати швидко, — впевнений начальник КП «ЕЛУАШ» Дмитро Пархоменко, — та для цього не вистачає техніки. Міський голова поставив завдання визначитися, яка техніка нам потрібна для прибирання міста. Для тестових іспитів фірма «Кобальт» запоропонувала дві одиниці прибиральної спецтехніки для тротуарів та доріг. Протягом місяця вона працюватиме на вулицях міста. Тож будуть проведені технічні розрахунки.
Мінімум по одиниці такої прибиральної техніки треба кожному району міста. Шляховики підрахували, щоб прибрати всі тротуари загальною площею 4,5 млн кв. м, треба задіяти понад дві тисячі робітників. Тоді як механізоване прибирання дозволяє виконати роботи швидше та охопити більшу територію, при цьому автом керує один фахівець. Тротуарна техніка дозволяє прибирати відсів, пісок, пакети, дрібне віття, вичищати сміттєбаки.
Зараз нова техніка працює на центральному проспекті міста та прилеглих вулицях. Паралельно з тестуванням нового авто для прибирання тротуару з протилежного боку проспекту була запущена тротуарна техніка КП «ЕЛУАШ» — прибиральна машина «Джонсон», що дозволить порівняти якість техніки та ефективність прибирання.