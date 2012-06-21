У травні цього року у Києві відкриють реконструйований велотрек. Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У травні ми відкриваємо велотрек. Це знаковий об’єкт для міста Києва. Він перебував у занедбаному стані дуже багато часу. На сьогодні переданий з державної до комунальної власності. Ми його реконструювали і в травні вже його запустимо», —сказав пан Спасибко.
Він також повідомив, що до 1 травня планується відкрити Поштову площу. «Там повністю буде здійснений благоустрій пішохідної зони. Це буде одна з найкращих площ міста, де кияни будуть проводити багато часу», —додав пан Спасибко.
Також він зазначив, що до Євробачення запустять річковий трамвайчик з Поштової площі до Міжнародного виставкового центру