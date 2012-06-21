У Вінниці створюють спеціальний тренінговий центр, робота якого ґрунтуватиметься на комплексному підході до проблематики профілактики та лікування цукрового діабету. «Він об’єднає зусилля лікаря-ендокринолога, медичної сестри, дієтолога, психолога й навіть юриста для проведення відповідних навчань і надання консультацій. Дуже важлива участь родини хворого у профілактичних заходах», — повідомив президент обласної асоціації ендокринологів Пилип Прудиус.
До проекту в ролі волонтерів долучаться студенти Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова, які навчатимуть хворих на цукровий діабет основ профілактики та лікування недуг й водночас здобуватимуть знання, вміння та навички.
Проект впроваджує громадська організація «Вінницька обласна асоціація ендокринологів» за підтримки облдержадміністрації та співфінансування коштом з обласного бюджету.